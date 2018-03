Vom Kreißsaal zum Beauty-Doc? Sarah Nowak (26) ist momentan in freudiger Erwartung. In wenigen Wochen können sie und ihr Verlobter Dominic Harrison (26) endlich ihre erste gemeinsame Tochter in den Armen halten. Der Körper der Ex-Bachelor-Kandidatin hat sich durch die Schwangerschaft natürlich verändert. Im Promiflash-Interview verriet Sarah, ob sie nach der Geburt durch plastische Chirurgie zurück zum Traumbody kommen möchte: "Ich denke nicht, dass wir nach unserer Kleinen schon abgeschlossen haben mit der Fortpflanzung. Also von dem her wird erst mal gar nichts gemacht. Wenn man eh vorhat, vielleicht noch ein weiteres Kind zu bekommen, dann wäre es Blödsinn, sich noch mal die Brüste machen oder den Bauch richten zu lassen."



