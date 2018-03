Ein Küsschen hier, verliebte Blicke da – bei Denise Temlitz' und Pascal Kappés' erstem Paar-Auftritt auf dem roten Teppich lag ordentlich Amore in der Luft. Anfang September lernten sich die Turteltauben kennen und es war für beide Liebe auf den ersten Blick. Während sie sich bereits ihren Fans auf Social Media turtelnd zeigten, durfte nun auch die Presse ihr Glück sehen. Gemeinsam kamen sie jetzt das erste Mal zusammen zu einem Event – und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. "Uns gibt’s nur noch im Doppelpack, ja", freute sich Denise bei der Night of the Nights in Berlin im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de