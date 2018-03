Hand aufs Herz! Daniela Katzenberger (31) stand ihren Fans in einem Facebook-Video Rede und Antwort. Nach ihrer Brust-OP müsste sie bei den Lippen doch auch nachgeholfen haben, oder? Ganz ehrlich antwortete die Wahlmal­lor­qui­ne­rin und lieferte direkt eine Erklärung für ihren Schmollmund: "Nee, nee. Das habe ich tatsächlich nicht. [...] Ja, weil ich auch so riesen Zähne habe und die müssen ja drüber passen." Regelmäßig postet die Power-Blondine Fotos aus Teenager-Zeiten und auch der Vergleich zeigt: Zumindest in ihrem Gesicht hat sich die 31-Jährige nicht operieren lassen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de