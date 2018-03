Stress-Kilos zehren an Pietro Lombardis (25) Nerven! Der einstige DSDS-Sieger ist aktuell so gar nicht zufrieden mit seiner Form. "Ich verstecke meinen Körper immer in Pullis, damit man keine Form erkennen kann, weil er wirklich mittlerweile echt schlecht ist. Aber es werden auch wieder Tage kommen, wo ich mehr Zeit habe und dann werde ich wieder Vollgas geben", sagte der Sänger in einem Instagram-Livestream. Scheint so, als habe er sein Training schon wieder aufgenommen: Erst kürzlich wurde der Musiker mit Noch-Ehefrau Sarah (25) im Fitnessstudio gesichtet.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de