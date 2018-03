Nur wenige Wochen nach ihrem überraschenden Liebes-Aus mit Patrick Cuninka (27) präsentierte sich Denise Temlitz jetzt zum ersten Mal mit ihrem neuen Freund Pascal Kappés auf dem roten Teppich. Doch nicht nur die Ex-Bachelor-Kandidatin sieht positiv in die Zukunft: Auch Patrick scheint frisch verliebt zu sein. Zuletzt zeigte sich der 27-Jährige mit einer unbekannten Dame auf einem seiner Social-Media-Kanäle. Mit seinem Post sorgte er für ordentlich Furore: Seine Begleitung sieht verdächtig aus wie seine Ex! Denise kann den Vergleich mit ihrem vermeintlichen Lookalike aber nicht verstehen, wie sie Promiflash bei der Night of the Nights verrät: "Ich finde, sie sieht gar nicht aus wie ich. Null."



