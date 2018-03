Sind das etwa der King of Pop (✝50) und Madonna (59) höchstpersönlich? Nicht ganz – für eine Halloweenparty in New York verwandeln sich die Kardashian-Schwestern Kourtney (38) und Kim (37) in die beiden Hollywood-Ikonen! Vorbild dafür ist die berüchtigte Date Night der "Vogue"-Sängerin mit Michael Jackson bei den Acadamy Awards 1991. Auf Snapchat präsentieren die Reality-Ladys den unglaublich detailgetreuen Look – und machen damit locker Grusel-Queen Heidi Klum (44) Konkurrenz.



