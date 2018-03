Ruby Rose (31) reicht es! Das Model kassiert einen Shitstorm, weil es auf seinem Instagram-Kanal ein Bild veröffentlicht, auf dem seine Rippen stark hervorstechen. Jetzt rechnet die Orange Is the New Black-Darstellerin mit ihren Bodyshamern ab: "Bodyshaming bringt mich auf die Palme. Es ist so frustrierend. [...] Ich hasse es, weil es Fans beunruhigt und beschämt. Ich hasse es, weil es nicht logisch ist und dabei einfach nur jemand seine Erfahrungen und Erwartungen auf eine andere Person projiziert."



