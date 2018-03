Wird sie die nächste Gigi Hadid (22)? Millionärstochter Shania Tyra Geiss hat mit ihren 13 Jahren bereits große Pläne: Die Blondine will als Supermodel durchstarten und irgendwann für den Unterwäscheriesen Victoria's Secret über den Laufsteg schweben. Mama Carmen (52) ist selber Model – und steht den Plänen ihrer Jüngsten gelassen gegenüber: "Wir unterstützen unsere Kinder immer, wenn sie Träume haben und versuchen alles zu verwirklichen, was wir können", erklärt die 52-Jährige in einem exklusiven Promiflash-Interview.



