Trennung bei Shakira (40) und Gerard Piqué (30)? Papperlapapp! Im September wurden Gerüchte laut, die temperamentvolle Kolumbianerin und der FB-Barcelona-Kicker hätten sich getrennt. Auch von separaten Wohnungen war die Rede. Dass an den Gerüchten um ein Liebes-Aus der zweifachen Eltern aber absolut nichts dran ist, beweist Shakira jetzt in einem Interview mit der Cosmopolitan. Sie kommt aus dem Schwärmen über ihren Liebsten gar nicht mehr heraus und verrät sogar ihr ganz persönliches Beziehungsgeheimnis: "Wir machen regelmäßig etwas zu zweit. Gleichgültigkeit und Stress haben in unserem Haus nichts zu suchen."



