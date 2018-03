Happy Birthday, Scarlett Johansson! Kaum zu glauben, aber die supererfolgreiche Hollywoodschauspielerin ist 33 Jahre alt! Mit ihren eindrucksvollen Auftritten in Streifen wie "Iron Man" oder "The Ghost in the Shell" hat sich die Beauty in den letzten Jahren an die Spitze des Film-Olymps katapultiert. Doch dieser Ruhm kam nicht einfach über Nacht – Scarlett hat ihn sich hart erarbeitet! Promiflash fasst die bewegte Karriere vom Kinderstar zur Sexbombe zusammen.



