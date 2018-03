Sylvie Meis (39) tut es schon wieder – sie ist zum dritten Mal das “Kampagnengesicht” von Deichmann. Diese Woche präsentierte die hübsche Holländerin ihre brandneue "Party Collection” in Hamburg – und schlüpfte dafür auch in ein tief dekolletiertes Outfit. Sylvies Boobies sind aber nicht ihr einziger Körperteil, der für Gesprächsstoff sorgt, sondern auch ihr verändertes Gesicht. Der Grund dafür: Ihr Make-up ist dezenter und betont ihre hohen Wangenknochen, ihre Haare sind heller – dadurch wirkt sie insgesamt schmaler. Außerdem verliert das Model durch intensive Sportstunden im Fitnessstudio an Gewicht.



