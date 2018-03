An Lisa und Lena (15) kommen selbst die deutschen Megastars nicht mehr vorbei – die süßen Twins sind inzwischen Stammgast auf den großen roten Teppichen der deutschen Metropolen. Aber was halten unsere Promis eigentlich von dem doppelten Social-Media-Phänomen? Promiflash hat bei den Bunte New Faces Awards 2017 in Berlin mal nachgehakt. Lifestyle-Pärchen Miyabi Kawai (43) und Manuel Cortez (38) haben das Erfolgsrezept der Zwillinge längst durchschaut: "Du hast da zwei süße Zwillinge, die sehen auch noch beide gleich aus, da hat man natürlich viel Story, den Zwillingseffekt", erklärt der Schauspieler. Taff-Gesicht Viviane Geppert (26) glaubt eher, dass der Charme der Stuttgarter Mädels alle überzeugt: "Ich finde die beiden super, die sind total bodenständig."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de