Es ist die Überraschungs-News des Tages: Sylvie Meis (39) wird Let's Dance nach sieben Jahren nicht mehr moderieren. Ihre Nachfolgerin wird Kristallerbin Victoria Swarovski (24). Was sagt die "Let's Dance"-Crew zu dem Moderationswechsel? Christian Polanc (39) tanzte in der dritten Staffel mit Sylvie, die damals “nur” Kandidatin war – weiß er, warum sie raus ist? "Ich kenne keine Hintergründe, aber finde es natürlich sehr schade, denn Sylvie war ein fester Bestandteil der 'Let's Dance'-Familie. Sie und ihre positive Energie am Set werden sehr fehlen", erzählt er gegenüber Promiflash. Er sei sich sicher, dass auf Victoria eine spannende Aufgabe warte, und wünsche ihr dafür alles Gute.



