Ivy Quainoo (25) wagt ein Comeback! 2012 hatte die Berlinerin die erste The Voice of Germany-Staffel gewonnen und ein Jahr später den Echo in der Kategorie "Beste Künstlerin Rock/Pop-National" bekommen. Ihr zweites Album konnte allerdings nicht mehr an die Erfolge der ersten Platte anknüpfen. Nach einem Schauspielstudium in New York und einem Ausflug in die Filmwelt meldet sich die Musikerin wieder zurück. Auf YouTube veröffentlichte sie ein Video zum Song "My Own Terms" und darin zeigt sie sich statt mit den bekannten Rastazöpfen mit einem Afro. Ivys Fans können den neuen Look der 25-Jährigen demnächst live auf Tour erleben.



