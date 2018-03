Maite Kelly feiert 38. Geburtstag – zum ersten Mal in 15 Jahren als Single! Denn seit sie 22 Jahre alt ist, ist sie in Ehemann Florent Raimond verliebt. Vor Kurzem verkündete das Ehepaar allerdings das Liebesaus. Das die dreifache Mama allein am Gabentisch sitzt, ist jedoch nicht zu befürchten, denn noch immer sind Maite (38) und Raimond nicht nur durch das gemeinsame Kosmetik-Label aroma garden verbunden, sondern auch durch tiefe Gefühle, wie die Musikerin der Freizeit Revue verriet: "Die große Liebe ist eine magische Begegnung von zwei Seelen, die einander unsichtbar verändern. Es ist viel mehr, als sich gegenseitig sexy zu finden. Man ist tief berührt."



