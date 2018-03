Wallemähne, lange Roben und ein auffälliger Bart – so gewann Conchita Wurst (29) 2014 den Eurovision Song Contest. Diesen Anblick wollen die Fans seit ihrem internationalen Durchbruch auch nicht mehr missen müssen. Allerdings könnte das schon bald der Fall sein! Zuletzt orientierte sich der 29-jährige Österreicher Tom Neuwirth, der hinter der Kunstfigur steckt, nämlich immer mehr in Richtung Rocker-Image. Ob die "Rise Like A Phoenix"-Interpretin mit dem herzhaften Namen demnächst Geschichte sein wird, verriet Tom alias Conchita nun im Promiflash-Interview: “Ich habe gelernt, dass ich mich auf meinen Bauch verlassen kann und der trägt mich gerade in eine Richtung, die sich sehr gut anfühlt.”



