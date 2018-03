Da hätte sich der Bald-Papa ja fast verraten! Enrique Iglesias (42) und Anna Kournikova (36) wurden am Wochenende ganz überraschend Eltern von Zwillingen – nachdem sie die Schwangerschaft streng geheim gehalten hatten. Doch in einem The Sun-Interview im Sommer 2017 verplapperte sich der Sänger bei der Frage nach möglichen Hochzeitsplänen ein bisschen, indem er plötzlich das Thema Nachwuchs anschnitt: "Heiraten ist mir nicht wichtig. Man liebt jemanden doch nicht mehr, nur weil man ein Stück Papier hat. Heute ist es auch kein Tabu mehr, Kinder zu haben, ohne zu heiraten. Es ist nur wichtig, dass wir gute Eltern sind."



