Selena Gomez (25)' Mama Mandy Teefey (41) wurde vor Kurzem in ein Krankenhaus eingeliefert. Zuvor habe die zweifache Mutter heftig mit ihrer berühmten Tochter gestritten. Der Grund: Die "Wolves"-Interpretin habe erzählt, dass sie sich mit Justin Bieber (23) in Paartherapie begeben habe. Das sei Mandy gehörig gegen den Strich gegangen. Wie TMZ berichtet, soll ein Familienmitglied die Polizei alarmiert haben und die Beamten hätten gecheckt, ob es ihr gut gehe. Hinterher habe sie sich freiwillig in die Klinik zur Behandlung begeben. Dass Selenas Familie starke Vorbehalte gegen eine Jelena-Reunion hat, ist bereits länger bekannt: Die beiden Wieder-Turteltauben dürfen nicht einmal Weihnachten beieinander verbringen. Offensichtlich unbeeindruckt von dem Verbot, planen die Pop-Stars bereits den Jahreswechsel zusammen!



