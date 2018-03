DJ-Superstar Alan Walker (20) hat mit seinem Song "Faded" einen echten Hit gelandet: Über 1,4 Milliarden Mal wurde das Stück schon auf YouTube angeklickt. Im kommenden Jahr wird sein erstes Album "World Of Walker" erscheinen, das von seiner treuen Community – den Walkers – schon mit Spannung erwartet wird. Für die Single "All Falls Down" hat sich der 20-Jährige die kleine Schwester von Miley Cyrus (25) mit ins Boot geholt und berichtet im Promiflash-Interview, wie begeistert er von Noah (17) ist: "Sie hat wirklich eine tolle Stimme und ist auch noch sehr jung und hat ein unglaubliches Talent. Für mich war es eine Ehre, mit ihr zusammenzuarbeiten.” Doch sie ist nicht die einzige Tochter aus der Familie um den Countrysänger Billy Ray Cyrus (56), mit der Alan kollaboriert hat!



