An der Temple University in der amerikanischen Stadt Philadelphia studierte Jared tatsächlich Betriebswirtschaftslehre im Hauptfach. Doch wie er Promiflash im Interview verraten hat, hatte das nichts mit seinem Interesse am Thema zu tun: "Wie ziemlich viele andere College-Studenten wollte ich keine Kurse, die vor elf Uhr anfingen oder nach drei Uhr endeten. Ich wollte keine Abendkurse und ich wollte auch nichts am Wochenende. Und natürlich wollte ich so viel wie möglich trinken." Party, Party, Party war das Motto des US-Bürgers.