Wie die Mama, so die Tochter! Immer wieder beweist das süße Mutter-Tochter-Duo Daniela Katzenberger (31) und Katzenbaby Sophia (2), dass sie aus demselben Holz geschnitzt sind. Zuletzt fieberten sie dem großen Tag der Bescherung gemeinsam als kunterbunte Einhörner entgegen. An Heiligabend schlüpfte die Familienprinzessin dann ganz offiziell in Mamas Fußstapfen!