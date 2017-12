Wenn die ganze Familie dem Glitzer verfällt! Reality-Sternchen Daniela Katzenberger (31) macht bekanntlich keine halben Sachen. Erst kürzlich ließ sie ihre Anhänger stolz an ihrem pinken "Tussi-Bäumchen" teilhaben. Aber auch bei Opa Costa (73) leuchtete es beim gemeinsamen Weihnachtsfest wie eh und je: So glamourös ging es beim gemeinsamen Weihnachtsabend zu!

Einen Tag, nachdem die Kultblondine und ihrem Töchterchen Sophia (2) in süßen Einhorn-Hausanzügen ihren eigenen Christbaum aufgepeppt hatten, ging es Heiligabend dann der Tanne vom Familienoberhaupt an ihre Zweige. "Weihnachtsbaum schmücken bei Opa Costa", freute sich seine berühmte Schwiegertochter in ihrem Upload auf Instagram. Der Schnappschuss zeigte sie und den gesamten Cordalis-Clan in Aktion. Während die Herren der Schöpfung die letzten Kugeln an ihren Platz hingen, freuten sich die Damen über die gemeinsamen Mußestunden. Da weiß man gar nicht, wer mehr strahlt – die Tanne oder die happy Family.