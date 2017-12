Endlich kann sie wieder lachen! Sängerin Shakira (40) hatte es in letzter Zeit nicht leicht. Immer wieder machten Trennungsgerüchte um die temperamentvolle Kolumbianerin und ihren Fußballergatten Gerard Piqué (30) die Runde. Zudem musste sie wegen einer Stimmbanderkrankung ihre Tour verschieben . An Heiligabend scheint der ganze Ärger aber vergessen!

Neue Aufnahmen zeigen die Blondine im Kreise ihrer Bilderbuchfamilie am Flughafen von New York. Mit Kind und Kegel schlendern sie und ihr Herzenskicker durch das festlich dekorierte Gebäude und könnten den Feiertagen dabei nicht glücklicher entgegenblicken. Während es sich Familienspross Sasha (2) in Papa Piqués Armen bequem macht, spaziert der vierjährige Milan an der Hand seiner talentierten Mama durch die Flughafenhallen. Dabei ist es besonders das erkrankte Goldkehlchen, das mit seinem Strahlen sogar der üppig geschmückten Tanne die Schau stiehlt. Bei so guter Laune lässt es sich der Lockenkopf nicht einmal nehmen, den Paparazzo lächelnd zu winken.