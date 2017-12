Schauplatz der süßen Sensation: Die Weihnachtsmesse am 25. Dezember in der St. Mary Magdalene-Kirche in King's Lynn, Großbritannien. In einem königlichen Meer von Monarchen hätten die Herzogin und ihr persönlicher Prinz nicht deutlicher hervorstechen können: Die verliebten Vermählten schlenderten zum traditionellen Gottesdienst und hielten dabei Händchen! Auch wenn eine derartige Vertrautheit für die herrschaftliche Etikette unüblich ist, könnte das Paar während seiner öffentlichen Liebesoffenbarung nicht glücklicher aussehen. Dabei waren es sonst die frisch Verlobten Prinz Harry (33) und seine Meghan Markle (36), die mit ihrer ungezwungenen Liebelei gerne mal für Aufsehen sorgen.