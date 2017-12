Auf aktuellen Bildern des Keeping up with the Kardashians-Stars stechen vor allem – neben einem süßen Babybäuchlein – die unglaublich prallen Lippen der werdenden Mutter hervor. Es sieht so aus, als hätte die 33-Jährige ihrer Schönheit erst vor Kurzem mit einigen Botox- oder Hyaluronsäure-Aufspritzungen auf die Sprünge geholfen. Aber schadet sie damit ihrem ungeborenen Kind? Diese Frage ist bei Ärzten zwar immer noch heftig umstritten, viele raten ihren schwangeren Patientinnen aber davon ab. Auch Dermatologe Dr. Simon Ourian meinte gegenüber dem Magazin InTouch: "Alles, was eine schwangere Frau auf oder in ihren Körper tut, kann das Baby erreichen."