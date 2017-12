Bill Kaulitz (28) ist ein Freigeist, das ist nicht erst seit gestern klar. Schon in früheren Interviews plauderte der Tokio Hotel -Frontmann offen über seine Drogenerfahrungen: harter Alkohol, Joints und Pillen. Jetzt gab der Modedesigner erneut Einsicht in seinem Umgang mit Rauschmitteln: Er und seine Bandkollegen kifften ein ganzes Jahr durch. Der Grund: ihre Fan-Massen!

Die Kiffer-Story packte Bill jetzt im Interview mit i-D aus. Im Gespräch mit dem Modemagazin ging es eigentlich um seine neue Merchandise-Kollektion "Cold Berlin". Ein Shirt trägt den Spruch "High as Fuck". Auf die Frage, was ihn selbst "high as fuck" machen würde, antwortet der Erfolgsmusiker "so richtig verliebt sein" – es gäbe aber auch ein paar gute Drogen, die dazu führen würden. Laut Bill habe es ein Jahr gegeben, in dem er und seine Jungs nur zu Hause gegessen, gekifft und das Videogame Mario Kart gespielt haben. Die Begründung: Die Band konnte wegen ihres Bekanntheitsgrads schlicht und einfach nicht vor die Tür gehen. Zeitvertreib also!