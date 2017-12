Bei diesem Anblick schlägt das Full House -Fanherz höher! In den 90ern begeisterten Bob Saget (61) und Ashley Olsen (31) als witziges Tanner-Duo die Fans: Er spielte das Familienoberhaupt Danny, sie im Wechsel mit Zwillingsschwester Mary-Kate (31) dessen Tochter Michelle. In der Serienfortsetzung Fuller House mussten die Fans zwar bislang auf Michelle verzichten, dafür gab es jetzt abseits des Show-Sets eine Family-Reunion: Bob und Ashley trafen sich voller Freude auf einer Charity-Veranstaltung – und das nicht zum ersten Mal!

Anfang Dezember lud die Scleroderma Research Foundation, in der sich Bob engagiert, zum Benefiz-Event "Cool Comedy, Hot Cuisine", bei dem unter anderem auch US-Talkmaster John Oliver auftrat. Er, Ashley und Bob posierten lächelnd für die Fotografen. Der Serienschauspieler teilte den Schnappschuss auf Facebook und verlieh seiner Freude über das Treffen Ausdruck: "Ich fühle mich so geehrt, dass meine liebe Freundin Ashley zur Unterstützung hierher kam, so wie es all die Jahre schon tut", schrieb der 61-Jährige. Und in der Tat ist es nicht das erste Mal, dass die Unternehmerin ihren Serien-Dad in Sachen Charity supportet.