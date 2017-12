Bei all dem Trubel um ihre Personen könnte man meinen, Prinz Harry (33) und sein Papa Charles (69) kommen nur selten mal zu einer ausgiebigen Unterhaltung. Doch dem ist offenbar nicht so! Das royale Vater-Sohn-Duo hat sogar eine gemeinsame Leidenschaft, über die sie stundenlang diskutieren können. Im Interview verraten Harry und Charles jetzt, was sie verbindet – und wie der Sohnemann seinen Daddy abseits der Öffentlichkeit nennt!