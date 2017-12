Bei einer Taco-Night in Jennifers Anwesen in LA war Kim mal wieder ordentlich in Selbstporträt-Laune – und nahm ihre Follower via Instagram mit! Da musste selbst J.Lo feststellen: "Wenn Kimmy vorbei kommt, müssen wir immer sofort ein Selfie schießen!" Und das nicht nur einmal! Das quirlige It-Girl führte ihre BFF sogar beim Fotoschießen ziemlich hinters Licht. Statt einfach auf den Auslöser zu drücken, machte Kim ein Video – und die ahnungslose Sängerin postierte, was das Zeug hält.