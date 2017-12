In Emil-Ocean steckt ein kleiner Eroberer! Der Promispross, der seit August seine Eltern Peer Kusmagk (42) und Janni Hönscheid (27) erfreut, ist momentan auf großer Reise: Zusammen mit Mama und Papa lernt das Baby gerade die Karibik kennen . Und wie es aussieht, will der Mini-Weltenbummler die Reiseroute selbst auch ein wenig mitbestimmen!

Ein neuer Schnappschuss der kleinen Familie erfreut gerade Peers Facebook -Fans. Darauf zu sehen: Der kleine Emil-Ocean am Steuer einer riesigen roten Karre! "Mit dem Oldtimer durch Kuba und der Sohn sagt, wo es langgeht" , witzelte der Radiomoderator zu dem Foto. Nachdem er und seine zwei Goldschätze gerade ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest unter der Sonne Kubas gefeiert haben, steht nun offenbar die Weiterreise an.

Janni postete dagegen einen etwas ruhigeren Einblick in ihre Zeit mit Sohnemann Emil-Ocean: In Havanna posierte die Surferin lässig und entspannt mit ihrem Nachwuchs vor einem rosafarbenen Zaun. Der kleine Mann scheint die Urlaubszeit mit seinen Eltern in vollen Zügen zu genießen – daran können auch lange Flugreisen und sommerliche Temperaturen nichts ändern. Verfolgt ihr die Reise der drei Abenteurer? Macht in unserer Umfrage mit.