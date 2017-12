Seit Freitagabend herrscht auf dem Account des umschwärmten Rennfahrers freie Bahn: Kein einziges seiner Postings ist mehr für seine 5,7 Millionen Follower sichtbar! Auch auf Twitter fegte der Brite gründlich durch: Die letzten Tweets auf seinem Profil wurden Ende Juni abgesetzt. Dabei hatte Lewis erst vor wenigen Tagen mit einem Videoclip auf der Plattform für Furore gesorgt, in dem er seinen Neffen öffentlich für das Tragen eines Prinzessinnenkleides gehänselt hatte. Wurde ihm also der öffentliche Gegenwind zu viel?

Immerhin hatte der Ex von Nicole Scherzinger (39) heftige Reaktionen auf seine Kommentare einstecken müssen und veröffentlichte daraufhin auch noch ein Entschuldigungsvideo. Denkbar ist aber auch, dass Lewis den Weg symbolisch frei machen will für ein neues Kapitel seiner Karriere. Laut Bild unterzeichnet er noch vor Saisonbeginn am 25. März 2018 einen neuen Vertrag bei seinem Rennstall Mercedes, der bis 2020 laufen soll. Was meint ihr, was ist der Grund für den Social-Media-Rückzug des 32-Jährigen? Stimmt ab!