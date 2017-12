Alle wollen ein Video mit den Musical.ly-Twins Lisa und Lena (15)! In diesem Jahr hatten die Zwillinge bereits mit Singer-Songwriter Ed Sheeran (26) oder Violetta-Darstellerin Martina Stoessel (20) auf der Lipsync-Plattform performt. In diese Riege reihen sich jetzt Rebel Wilson (37) und Hailee Steinfeld (21) ein. Die "Pitch Perfect 3"-Stars sangen und tanzten zu dem Song "Stronger" von Kelly Clarkson (35). Die Teenies schwärmten auf Instagram von den Schauspielerinnen: "Wir hatten so viel Spaß mit Rebel Wilson und Hailee Steinfeld – die beiden sind so cool und große Vorbilder für uns."