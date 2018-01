Gemütlicher Familienabend oder Mega-Sause? Das neue Jahr ist gestartet und so ließ es sich natürlich auch Daniela Katzenberger (31) nicht nehmen, mit ihren Liebsten zu feiern. Kurz vor der Silvesternacht wendet sie sich noch einmal mit lieben Worten an ihre Fans – und bleibt sich dabei gewohnt treu!

"Was war das wieder für ein krasses Jahr, und wie schnell es flog und an mir vorbeizog", versucht sich Dani auf Instagram im Reimen. Mit pinken Schuhen, pinken Partyhütchen und einem lilafarbenen Glitzerkleid bringt sie sich und ihre Follower schon einmal in Silvesterstimmung: "Ein Jahr, für das ich euch allen sehr dankbar bin, denn nur mit euch macht es Spaß und ergibt einen Sinn." Später am Abend ging es dann für die 31-Jährige, Töchterchen Sophia (2) und Mann Lucas Cordalis (50) zu seiner Familie, wo alle gemeinsam gemütlich bei Käsefondue das neue Jahr willkommen hießen.