Da ist die Kugel! Eva Longoria (42) verkündete vor Kurzem ihre erste Schwangerschaft . Sie und ihr Mann José Antonio Bastón (49) werden Eltern eines Jungen. Nach der Verkündigung gab es ausschließlich Paparazzibilder, die die 42-Jährige mit einer eindeutigen Wölbung zeigten – bis jetzt! Denn nun veröffentlichte die Ex- Desperate Housewives -Darstellerin endlich selbst das erste eigene Babybauchfoto!

Das lang ersehnte Pic veröffentlichte die Mutter in spe auf ihrem Facebook-Account. Darauf zu sehen: Evas deutlich runde Körpermitte, die von mehreren Händen gestreichelt wird. Dazu schrieb sie: "Neues Jahr, neue Abenteuer! Ich bin meiner wundervollen Familie so dankbar, dass sie dieses neue Baby bereits so sehr lieben!"