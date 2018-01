Zu einem Mutter-Sohn-Pic schreibt die Reality-Queen auf Instagram: "Mein zauberhafter Baby-Boy ist so stark! Eine Lungenentzündung ist so Furcht einflößend. Ich möchte allen Krankenschwestern und Ärzten danken, die rund um die Uhr so hart arbeiten. Wir sind so unendlich dankbar für euch!" Mittlerweile sei Saint wieder zu Hause und könne sich in gewohnter Umgebung erholen. Kim scheint deutlich mehr Angst um ihren Spross gehabt zu haben, als der tapfere Kerl selbst: "Er ist so belastbar, ich bin mir sicher, er wird sagen, dass die Krankenwagenfahrt einfach cool war! Mein starker Saint."