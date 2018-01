Neue sexy Singles für Großbritannien! Für das britische Original der Realityshow Love Island werden schon fleißig frische Traumpartner für die Liebesinsel gesucht. Nachdem die Staffel im letzten Sommer ein Riesen-Erfolg war und täglich von bis zu 2,7 Millionen Zuschauern verfolgt wurde, soll es nun in die vierte Runde gehen. Und auf die Plätze in der Single-Villa sind ganz schön viele Briten richtig scharf!

Laut Daily Mail trafen innerhalb von zwölf Stunden unglaubliche 60.000 Bewerbungen für das Format ein. Die neuen Reality-Hoffnungen, die die Volljährigkeit erreicht haben müssen, sollten neben zwei Fotos auch ein selbst gedrehtes Video einschicken, in dem sie erklären, warum gerade sie die bestgeeignetsten Villen-Mitbewohner seien. Und die Ansprüche an die potenziellen Teilnehmer sind hoch: "Der Showerfolg letztes Jahr war bespiellos! Die Chefs arbeiten bereits hart daran, den Erwartungen auch in den nächsten Folgen gerecht zu werden", so eine Quelle gegenüber dem Magazin. "Sie werden ihr Bestes geben, um die idealen Islander aus den mehreren Zehntausend Wannabes zu ermitteln!". Die Bewerbungsfrist läuft in Großbritannien noch bis April, die neuen Folgen gibt es dann im Juni 2018.