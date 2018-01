Diese Show hat das absolute Unterhaltungspotenzial! Bei Get the Fuck out of my House kämpfen 100 mehr oder weniger verrückte Normalos um den Show-Sieg und das saftige Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Die Teilnehmer leben einen Monat lang abgeschottet von der Außenwelt. Ein ziemlich heftige Herausforderung für die Teilnehmer – kann das auch die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen fesseln?

Ein 100qm-Einfamilienhaus, eine Horde siegeswilliger Reality-Zocker und jede Menge dicke Luft: Es geht heiß her! Neben dem permanenten Lärmpegel durch Schnarchen, Gelächter und Co. sorgen besonders die Wartezeit für Dusche, Toilette und Waschbecken für Zickereien. Die machen auch Kandidatin Fitore fertig – die 25-Jährige kapituliert nach nur 90 Minuten. Doch nicht nur das: Auch der Neidfaktor im Haus scheint ziemlich hoch zu sein: Kandidatin Thekla vermisst nicht nur ihre Socken, auch am Essen der anderen scheinen einige Teilnehmer gerne mal unbemerkt zu knabbern. Neben der Enge scheinen also auch fiese Diebe eine echte Herausforderung zu sein...

Ebenfalls ein Problem für viele: Der Mangel an Schlafplatz! Was nach der ersten Nacht mit fünf Auszügen beginnt, zieht sich auch durch die gesamte erste Woche: Nach 22 mehr oder weniger freiwilligen Auszügen, die unter anderem vom gewählten Hausboss Norbert bestimmt werden, kämpfen nun noch 78 Teilnehmer um den Sieg. Was haltet ihr von der Show, konnte euch "Get The Fuck Out Of My House" überzeugen? Stimmt ab!

