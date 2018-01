Erst ein Baby, dann die Ehe? Genau so stellt sich Khloe Kardashian (33) ihre Zukunft vor. Nachwuchs ist bereits unterwegs und wird im Frühjahr das Licht der Welt erblicken. Doch wie dringend möchte die werdende Mutter jetzt auch einen Trauschein?

In der Ellen DeGeneres Show gab die 33-Jährige ihr erstes Baby-Interview und plauderte nicht nur über ihre Schwangerschaft, sondern auch über ihre Beziehung zu dem Basketballspieler Tristan Thompson (26). Das Thema Hochzeit liegt laut Khloe definitiv auf dem Tisch: "Ich hoffe, es kommt dazu, aber wir haben es nicht eilig. Ich habe früher so manche Dinge überstürzt. Im Moment ist einfach alles super, wie es ist, und ich bin sehr glücklich. Aber wir reden darüber. Wenn es so sein soll, wird es auch passieren", erzählte sie Talkmasterin Ellen DeGeneres (59). 2009 hatte Khloe Ex-Basketballer Lamar Odom (38) das Jawort gegeben – nur einen Monat nach ihrem Kennenlernen. Sieben Jahre hielt ihre turbulente und kinderlose Ehe, 2016 ließen sie sich scheiden.