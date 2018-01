So sieht echtes Liebesglück aus. Für Khloe Kardashian (33) und ihren Freund Tristan Thompson (26) konnte das Jahr 2018 nicht früh genug kommen, werden sie in wenigen Monaten doch zum ersten Mal Eltern. Sie hatten also allen Grund, sich voller Liebe von Silvester rüber ins Neujahr zu knutschen.