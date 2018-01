All Access Photo / Splash News

In einem Interview mit Gossip Cop erzählte sie nun, dass sie tatsächlich "nicht happy" sei mit der Reunion von Jelena und bereits seit Jahren keinen Kontakt mehr zu dem kanadischen Weltstar habe. Ihrer Tochter, die sich im vergangenen Jahr einer Nierentransplantation unterziehen musste, würde sie aber in puncto Liebe nicht dreinreden: "Selena kann ihr Leben leben, wie auch immer sie möchte, solange sie glücklich, sicher und gesund ist", machte sie deutlich. "Alle Mütter und Töchter haben mal Unstimmigkeiten. Sie ist 25 Jahre alt und weiß, was auf dem Spiel steht mit ihrer Gesundheit." Selena sei erwachsen und könne ihre eigenen Entscheidungen treffen.