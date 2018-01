Ein schöner Filmabend! Nach dem plötzlichen Tod der The Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan (✝46) geht das Rätseln um die Ursache ihres Ablebens weiter. Die Musikerin wurde am Montagmorgen in ihrem Londoner Hotelzimmer tot aufgefunden. Bevor sie nach London reiste, soll sie sich bei ihrem Freund in New York befunden haben. Nur zwei Wochen zuvor entstand das vermutlich letzte Bild der Irin.