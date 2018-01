Diese Paparazzi-Pics sorgten für Aufregung: Sie zeigen, wie drei Männer auf Kylies Anwesen in Calabasas die Einzelteile eines riesigen weißen Möbelstücks auspacken und anschließend zusammenbauen – so entsteht allmählich ein schickes Kinderbett! Zwar wird der Säugling unmittelbar nach der Geburt wohl eher in einer kleinen Babywiege oder im Bett seiner Eltern schlafen, doch die werdende Mutter scheint auch schon für später vorsorgen zu wollen. Die Schnappschüsse sind nicht nur spannend, weil Kylies Fans nun sehen können, für welchen Bett-Design sie sich entschieden hat – sie bestärken auch die Vermutung, dass die 20-Jährige tatsächlich schwanger ist.