Isabel ist Kandidatin der Shopping Queen-Woche in Rostock und die steht passend zur aktuellen Staffel unter folgendem Motto: "Rosige Aussichten - Style dich für dein erstes Date mit dem Bachelor!" Jede der fünf Teilnehmerinnen bekommt einen ehemaligen Rosenkavalier an die Seite gestellt. Sebastian machte mit Isabel heute den Anfang und sie ist tatsächlich glücklich mit ihrem Begleiter: "Das war wirklich ein superschöner Shopping-Tag. Der Sebastian ist wirklich so entspannt, wie man das im Fernsehen sieht." Für das Outfit war beiden schnell klar, dass es nicht zu freizügig sein sollte. "Ich fände es auch nicht so cool, wenn mir dann direkt die Brüste ins Gesicht springen. Beim ersten Date kann es ruhig ein bisschen geschlossener sein", weiß Basti.