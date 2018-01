Wow, was für ein süßer Kindergeburtstag! Jana Ina Zarrella (41) überlässt bei den Vorbereitungen für den fünften Geburtstag ihrer Tochter wirklich nichts dem Zufall. Und dabei stellt sich raus: Das Model ist nicht nur eine echte Deko-Queen, sie zeigt auch ausgesprochene Backkünste. So zaubert sie für ihre Prinzessin in feinster Arbeit eine tolle Einhorntorte und backt sogar noch niedliche Cupcakes. An diesem rosa gedeckten Tisch haben die Mini-Zarrella und ihre kleinen Freunde mit Sicherheit mit großen Augen Platz genommen!