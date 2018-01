"Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" Mit diesem Satz können sich die Teilnehmer des Dschungelcamps auch in diesem Jahr aus den ekelerregenden Prüfungen befördern oder sogar ihren endgültigen Auszug aus dem Urwald besiegeln. In den vergangenen fünf Tagen fiel der erlösende Spruch nur bei Matthias Mangiapanes (34) Unterwasser-Challenge – bis jetzt: Ein Promi hatte genug vom Lagerfeuer – und ist aus der Kakerlaken-WG ausgezogen!

Wer hat nach etlichen Rationen Reis und Bohnen wohl die Reißleine gezogen? Wie RTL jetzt noch vor der sechsten Episode des Erfolgsformats verrät, soll bereits ein Camper seine Sachen gepackt und den Regenwald verlassen haben. Der Name des Flüchtigen ist noch nicht bekannt – ein Kandidat kann es jedoch nicht gewesen sein, wie der Sender berichtet: Obwohl besonders Sydney Youngblood (57) in den vergangen Tagen auffällig oft gejammert hatte, er vermisse seine Liebste so sehr und wolle den Kampf um die Dschungelkrone aufgeben, ist der Texaner nicht der sagenumwobene Ausreißer.