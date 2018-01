Auf dem aktuellen Video sah man Kylie in weiter Kleidung beim Einsteigen in einen Geländewagen – und das schien der Beauty ganz schön schwerzufallen. Laut Fans ein typisches Anzeichen für den Zustand einer Frau kurz nach der Entbindung: "Kylie sieht aus wie nach einer Geburt. Die Art, wie sie in den SUV einsteigt, lässt vermuten, dass sie Schmerzen hat. Das sieht ganz nach Leihmutterschaft für ihre Schwester aus!", schrieb ein User auf Twitter. Ein anderer Nutzer hat ebenfalls Zweifel an einer aktuellen Schwangerschaft: "Ich glaube langsam, dass Kylie Jenner wirklich nicht schwanger ist oder bereits ihr Baby hat".