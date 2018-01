Das Timing scheint nahezu perfekt. Am Freitag hatte es nach einem Post von Kylies Freund Travis Scott (25) einen wahren Aufruhr gegeben. Mit den Worten "Ich schaffe es zu dir nach Hause, so oder so" löste der Rapper die Vermutung auf, die angeblich schwangere Kylie liege in den Wehen. Drei Tage später verkündete Kim dann die Geburt ihres Babys – nur ein Zufall? Für viele Twitter-Theoretiker eindeutig mehr als das! "Seltsam, dass Kylie dieses Wochenende offenbar im Krankenhaus war und Kims Baby dann gestern geboren wurde. Ist Kylie wirklich die Leihmutter? Ja oder Nein???", überlegte ein Mädchen im Netz. Andere User sind ähnlicher Meinung. Das zeigen Posts á la "Kylie Jenner bekommt Kims Baby... Sie ist die Leihmutter... Ich schwöre es" oder "Ich bin überzeugt, dass Kylie Jenner Kims und Kanyes Leihmutter ist."