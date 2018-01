Sylvie Meis (39) hat es geschafft, sich auch als Dessous-Designerin einen Namen zu machen! Inzwischen bringt die sympathische Niederländerin bereits ihre zweite Unterwäschekollektion auf den Markt. Beim Kampagnen-Shooting der heißen Höschen verriet die 39-Jährige nun, was das Besondere an ihren sexy Teilen ist: "Ich finde es immer wichtig, dass man sich gut und wohl fühlt. Es ist wichtig, dass es komfortabel ist und dass die Qualität hoch ist, aber dass es auch dieses legere hat und es hübsch aussieht und man sich sexy fühlt." Selbst wenn man nur Netflix schaut und Schokolade isst – auch in solchen Momenten sollte man sich schön fühlen, meint die Moderatorin. Promi-Supporter hat Sylvie auf jeden Fall schon: Fan der ersten Stunde ist unter anderem Freundin Sophia Thomalla (28), die sich im Netz kürzlich stolz in den neuen Dessous zeigte.