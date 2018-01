Danny Zuko und Sandy Olsson sind endlich wieder vereint – zumindest sind es ihre Darsteller! Schlappe 40 Jahre ist es bereits her, dass John Travolta (63) und Olivia Newton-John (69) als singendes Highschool-Pärchen in Grease die Zuschauerherzen zum Schmelzen brachten. Fast vier Jahrzehnte nach dem Kultfilm standen die Schauspieler jetzt wieder gemeinsam vor den Fotokameras: Statt Dauerwelle und Lederjacke überreichten die beiden bei der G‘Day USA-Gala "nur" einen Preis an den "You're The One That I Want"-Schöpfer John Farrar.