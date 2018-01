Shakira (40) und Maluma (24) bringen die Musikwelt gewaltig ins Schwitzen! Nachdem das Latin-Duo bereits 2016 mit "Chantaje" einen Hit landete, bringen sie mit "Trap" nun einen neuen Song an den Start. Der zugehörige Videoclip hat es in sich: Die Kolumbianerin rekelt sich – Stöhn-Aufnahmen inklusive – so heiß in seichten Gewässern, dass die sich glatt in ein Dampfbad verwandeln! Ihr megaerfolgreicher Landsmann muss sich mit eigenen Oben-ohne-Szenen daneben aber gar nicht verstecken und kommt auch seiner Duettpartnerin im Video etwas näher.